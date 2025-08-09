Умер актер Фрэнк Граймс, звезда сериала про Шерлока Холмса

Скончался Фрэнк Граймс, британский ирландский актер кино, сериалов, мыльных опер, театра и продюсер. Ему было 78 лет. Граймс родился в Дублине.

© Российская Газета

Пометка о кончине исполнителя проявилась в его профиле агрегатора IMDb.

Граймс, получивший профильное образование, много играл в театрах Лондона, включая Национальный и Королевский шекспировский, на Бродвее, и в 1970-м был номинирован на премию "Тони" в категории "Лучшая мужская роль".

Страсть к искусству в исполнителе пробудил его учитель - страстный поклонник Шекспира.

Фильмография артиста, дебютировавшего на экране в 1970-х, - более пятидесяти пунктов: "Улица коронации", "Чисто английское убийство", "Архивы Шерлока Холмса" - с Джереми Бреттом в роли великого сыщика и Эдвардом Хардуиком в роли Ватсона, "Любовник леди Чаттерлей" Кена Рассела, "Отец Браун".