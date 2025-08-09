Режиссер «Орудий» снял хоррор, чтобы пережить потерю друга

Издание Variety взяло интервью у режиссёра хоррора «Орудия» Зака Креггера. Он рассказал о причинах создания нового фильма ужасов.

По словам постановщика, он снял ленту, чтобы справиться со своей скорбью после смерти друга. Креггер отметил, что это ему не помогло, однако он смог отвлечься и выпустить накопившийся гнев через персонажей картины.

Я снял «Орудия», чтобы справиться с утратой друга, но это так не работает. Кто-то умирает, и ты будешь чувствовать эту потерю всю оставшуюся жизнь. Возможно, боль немного притупится, но я не знаю, связано ли это со временем, с обществом или ещё с чем-то. Не думаю, что съёмки этого фильма изгнали каких-то демонов. Они просто дали мне возможность разобраться с этими чувствами здоровым, конструктивным образом. Вместо того чтобы спиться и умереть, я могу создать персонажа, который сам напьётся до такой степени, что сам себя начнёт мучить. Я дал выход своему гневу.

Фильм ужасов «Орудия» вышел в прокат 8 августа. Главные роли сыграли Джош Бролин («Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.