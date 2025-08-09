Джон Сина сыграет в фильме по комиксу The Leading Man

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix готовит новую комедию The Leading Man («Главный человек»). Дата выхода ленты пока неизвестна.

Сюжет картины повествует о самовлюблённом актёре и герое популярных боевиков. В один момент он узнаёт, что его коллега — тайный агент. Звезде боевиков придётся выполнить опасное задание и спасти мир по-настоящему, а не на экране кино.

Новая комедия основана на одноимённой серии комиксов 2006 года. Сценаристами выступили Джон и Эрих Хоберы — авторы фильма «РЭД» с Брюсом Уиллисом. Главные роли исполнят Джон Сина («Миротворец») и Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей»).