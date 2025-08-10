Джеки Чан получил награду за вклад в кинематограф

71-летний актёр Джеки Чан получил почётную награду на ежегодном кинофестивале в Локарно. Легендарный артист стал лауреатом премии Pardo alla Carriera, вручённую за вклад в кинематографе.

Чан произнёс трогательную речь, где отметил, что уже 64 года работает в кино. Он также рассказал памятную историю, связанную с его отцом. После выступления толпа фанатов окружила актёра — некоторые вручали ему различные подарки.

«Уже 64 года я работаю в киноиндустрии. Помню, когда мне было лет 17. Я сидел на кухне и смотрел, как отец готовит. И вдруг он обернулся и спросил: "Сынок, мне 60 лет. И я всё ещё умею готовить. А ты сможешь драться в 60?" Я был в шоке. Я не знал, что сказать. Но сегодня мне 71, и я всё ещё умею драться».

Джеки Чан известен по ролям в сериях фильмов «Час пик», «Пьяный мастер» и «Доспехи бога». За свою карьеру актёр снялся более чем в 100 картинах. Он прославился тем, что исполнял сложнейшие трюки самостоятельно, без привлечения дублёров.