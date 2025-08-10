Умер известный британский киноактер Рэй Брукс

9 августа ушел из жизни Рэй Брукс, известный и плодовитый британский английский актер кино и сериалов, артист озвучания.

Весной ему исполнилось 86 лет - Рэймонд "Рэй" Майкл Брукс родился в 1939 году в Суссексе.

О кончине звезды экрана сообщила ВВС (заблокирована в РФ). Причина - недолгая болезнь.

Фильмография Брукса, берущая начало в самом конце 1950-х, - порядка ста пунктов. Один из самых известных образов - Джо в почти 120 сериях шоу "Жители Ист-Энда".

В списке - "Улица коронации", "Мстители" (сериал 1960-х), "Вызывающий проклятье", "Сноровка… и как ее приобрести" Ричарда Лестера, "Вторжение далеков на Землю", "Приключения Алисы в Стране чудес" 1972-го, "Записки Пиквикского клуба" 1985-го.