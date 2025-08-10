Педро Паскаль сыграет в новом фильме Тони Гилроя

Педро Паскаль ведет переговоры о съемках в главной роли в фильме «Бегемот!» (Behemoth!) сценариста и режиссёра Тони Гилроя. Как сообщает Deadline, подробности сюжета пока неясны, но Гилрой говорил в интервью, что фильм будет посвящен виолончелисту. Гилрой также выступит продюсером вместе с Санне Воленберг. Основные съёмки фильма должны начаться этой осенью в Лос-Анджелесе. Производством займется студия Searchlight Pictures.

Тони Гилрой известен как сценарист кинофраншизы о Джеймсе Борне, а также фильмов «Адвокат дьявола», «Армагеддон», «Доказательство жизни», «Большая игра», сериала «Андор» и др. Как режиссер он снял фильмы «Майкл Клейтон», «Ничего личного» и «Эволюция Борна».