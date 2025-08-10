Режиссера «Олдбоя» исключили из Гильдии сценаристов США

Американская гильдия сценаристов (WGA) официально исключила из своих рядов знаменитого корейского режиссера Пак Чхан-ука ("Олдбой", "Служанка").

Как сообщает издание Deadline, причиной стала его работа над мини-сериалом "Сочувствующий" (The Sympathizer) во время забастовки 2023 года, парализовавшей Голливуд на полгода. Это максимальная мера наказания, предусмотренная уставом организации.

Также из гильдии был исключен соавтор сценария к сериалу Дон МакКеллар.

В 2024 году адаптация одноименного романа лауреата Пулитцеровской премии Вьет Тхань Нгуена с Робертом Дауни младшим стала одним из главных проектов HBO.

Отныне кинематографисты лишены возможности работать с компаниями, подписавшими коллективный договор WGA (Disney, HBO, Netflix и другие), однако это вряд ли повлияет на прокат уже завершенной черной комедии "Метод исключения" (No Other Choice), которая будет представлена на Венецианском кинофестивале.