Режиссер хоррора «Орудия» рассказал о своем сценарии по вселенной DC

Режиссер хоррора "Орудия" раскрыл детали будущего фильма по вселенной DC
Постановщик нашумевших хорроров "Варвар" и "Орудия" Зак Креггер в интервью The Hollywood Reporter раскрыл детали одного из своих сценариев, действие которого разворачивается во вселенной DC.
Главный герой сюжета под рабочим названием "Приспешники" (Henchmen), мелкий бандит из Готэма, случайно выводит Бэтмена из строя и становится знаменитым. Центральное место в истории занимают Джокер и Харли Квинн, сам Темный рыцарь появляется лишь эпизодически.
По словам Креггера, проект пока не предлагался студии DC, но он надеется обсудить его с Джеймсом Ганном в ближайшее время.
Он отметил, что сценарий был написан задолго до "Варвара" и супергеройским фильмом в привычном понимании не является.