Умерла лауреат двух премий BAFTA английская актриса Бидди Бакстер

10 августа скончалась Джоан Морин "Бидди" Бакстер, английская артистка умерла в Лондоне. В мае ей исполнилось 92 года.

Бакстер - телевизионный продюсер, телеактриса, редактор, производственный менеджер, участница и ведущая почти трех десятков телешоу, звукорежиссер и писательница.

В первую очередь она известна как создатель флагманской для Великобритании детской программы Blue Peter, выходившей в 1962-1988 гг. Бидди работала над более чем 2060 выпусками шоу (включая спин-офф).

На счету продюсера в общей сложности дюжина наград и номинаций на премию BAFTA, включая две победы.

О кончине Бидди сообщила ВВС (заблокирована в РФ).