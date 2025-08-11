От Гэндальфа до полковника: топ-10 лучших ролей Ивана Краско

9 августа 2025 года скончался народный артист России, актер Иван Краско. Всего в его фильмографии около 150 ролей, многие из которых внесли свой вклад в советский и российский кинематограф. 10 лучших ролей Краско в кино — в подборке «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

«Эскадрон гусар летучих»

Биографический и приключенческий фильм «Эскадрон гусар летучих» рассказывает о поэте и гусаре Денисе Давыдове, который во время Отечественной войны 1812 года состоял в Ахтырском гусарском полку. Накануне Бородинской битвы он собирает свой партизанский отряд, который становится образцом храбрости и мужества в боях с французской армией. Краско в этой ленте сыграл полковника Устимовича.

«Господин оформитель»

«Господин оформитель» — это советский мистический фильм ужасов, повествующий о безумном художнике Платоне Андреевиче, который однажды встречает прекрасную женщину, принимая ее за погибшую натурщицу Анну. Однако вскоре выясняется, что схожесть во внешности неслучайна и здесь может быть замешана мистика. Иван Краско в этой ленте исполнил роль слуги.

«Афганский излом»

События картины «Афганский излом» разворачиваются накануне вывода советских войск из Афганистана. В подразделение десантников направляют сына высокопоставленного военного чиновника. Причина понятна всем: юноше необходимо успеть «поучаствовать» в боях и заработать себе награды. Краско здесь сыграл полковника Виктора Николаевича.

«Сын полка»

Фильм «Сын полка» повествует о мальчике по имени Ваня Солнцев, который, как и многие дети во время Великой Отечественной войны, теряет свою семью. Одичавшего ребенка находит группа разведчиков и решает взять его с собой. Краско в этом фильме исполнил роль наводчика артиллерии Ковалева, который хоть и не подпадает под призыв из-за солидного возраста, однако все равно решает отправиться на фронт, чтобы защищать Родину. Эта роль стала одной из самых ярких за всю карьеру актера.

«Принц и нищий»

«Принц и нищий» — это советская экранизация одноименного романа американского писателя Марка Твена. Молодой воришка Томми узнает, что он очень похож на принца Эдуарда. Они решают на время поменяться местами, но вскоре выясняют, что жить во дворце ничуть не легче, чем на улице. Краско здесь сыграл Майлса Гендона. Это была его первая значимая роль в кино.

«О чем не узнают трибуны»

«О чем не узнают трибуны» — это серия новелл о спортивной жизни и об истории взаимоотношений трудных детей и их родителей. Краско здесь исполнил роль тренера Василия Малахова, отличающегося своей честностью и принципиальностью. Его подопечный — молодой футболист, который решает покинуть родной клуб ради более выгодной игровой перспективы. Однако наставник отказывает юноше, готовому ради личного успеха оставить людей, научивших его всему.

«Конец императора тайги»

Фильм «Конец императора тайги» повествует об одной из страниц биографии Аркадия Голикова (будущего писателя Аркадия Гайдара). События разворачиваются в Хакасии в 1922 году. Голиков становится командиром части особого назначения и получает задачу — найти и ликвидировать атамана Ивана Соловьева, которого и сыграл Краско.

«Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса»

«Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» — это советский телеспектакль по мотивам повести британского писателя Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Главный герой — Бильбо Беггинс встречает волшебника Гэндальфа с 12 гномами и отправляется с ними в опасное путешествие с целью проникнуть в пещеру, где лежат сокровища гномов. Краско в этом фильме сыграл Гэндальфа.

«Тарас Бульба» — экранизация одноименной повести Николая Гоголя. Действия разворачиваются в сложный период борьбы казаков с Речью Посполитой. Казак Тарас Бульба переживает личную драму: его сын полюбил дочь польского воеводы и хочет бежать из Запорожской Сечи. Тарас, раздираемый чувством и долгом, объявляет сыну последнюю родительскую волю. Краско здесь исполнил роль казака Касьяна Бовдюга.

«Лед»

«Лед» — спортивная драма, повествующая о юном и дерзком хоккеисте Саше. После того как его выгнали из команды, он вместе с матерью переезжает в другой город. Здесь ему предстоит не только стать частью новой команды, но и построить личную жизнь. Артист в этой картине исполнил роль старшего тренера Федора Ильича.

Краско был известен не только из-за своей актерской карьеры, но и бурной личной жизни. Как сложилась судьба артиста, вспоминала «Вечерняя Москва».