Джон Сина и Кевин Харт сыграют в шпионской комедии "Ведущий актер"

Комик Кевин Харт вместе со звездой "Миротворца" и "Глав государств" Джоном Синой исполнят главные роли в новой экшн-комедии "Ведущий актер". Об этом сообщает Deadline.

В центре сюжета - избалованный актер и его ассистент, который оказывается секретным агентом. Вместе им предстоит спасти мир.

Фильм будет основан на серии одноименных комиксов. Имя режиссера пока не называют. Сценарий будут адаптировать Джон и Эрих Хоберы, известные по работе над картинами "Морской бой" и "Мег: Монстр глубины".

Сина и Харт, помимо прочего, выступят в качестве продюсеров.