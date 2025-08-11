Аманда Байнс в начале 2000-х была одной из самых ярких и любимых комедийных актрис. Ее карьера на канале Nickelodeon развивалась стремительно, но за кулисами шли совсем другие события. По словам Байнс, в подростковом возрасте она столкнулась с давлением и насилием со стороны продюсера Дэна Шнайдера, что стало началом серьезных психологических проблем.

К 20 годам актриса пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам, ее поведение становилось все более нестабильным. Скандальные видео, странные наряды, неоднократные обвинения отца от домогательств до теорий о «чипе в голове», привлекали к ней внимание таблоидов чаще, чем новые роли.

Актеры, добившиеся успеха во зрелом возрасте

Многочисленные курсы лечения в психиатрических клиниках помогли стабилизировать состояние. Сегодня Байнс получила диплом мастера по маникюру и старается построить новую, спокойную жизнь вдали от голливудской суеты.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.