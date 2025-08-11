«Рада, что он избавился от этой боли». Дженнифер Энистон — о смерти Мэттью Перри

Американская актриса Дженнифер Энистон дала большое интервью изданию Vanity Fair. В нём звезда «Друзей» в том числе упомянула своего бывшего коллегу по сериалу Мэттью Перри, ушедшего из жизни почти два года назад.

Энистон вспомнила, что артист долгое время страдал от разного рода зависимостей, включая пристрастие к алкоголю. По словам актрисы, она и весь актёрский состав «Друзей» пытались помочь Перри, однако все их усилия были тщетны.

Мы делали всё, что могли. Но ощущалось так, что мы уже давно оплакивали Мэттью, потому что его борьба с зависимостями давалась ему сложно. Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, часть меня считает, что так лучше. Я рада, что он избавился от этой боли.

Звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года, утонув в джакузи из-за внезапного отказа сердца. Позже выяснилось, что лечащий врач актёра с помощью посредника поставлял ему запрещённые вещества, свою вину также признали ещё четыре человека, связанных со смертью артиста.