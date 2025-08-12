Осудила СВО, ссора с отцом и стендапы в Европе: что известно о Марии Машковой

Актрисы Мария Машкова, покинувшая Россию, вместе с другой артисткой Чулпан Хаматовой принимают участие в постановке «Единственные самые высокие деревья на земле», режиссерами которой выступили Иван Вырыпаев (признан Минюстом РФ иноагентом) и Микола Мишин. Спектакль будет представлен в варшавском театре «Капитоль», рассчитанном примерно на 700 зрителей. Стоимость билетов варьируется от 150 до 550 польских злотых (примерно от 3263 до 11966 рублей), а за места категории VIP просят 990 злотых (порядка 21543 рублей). Сейчас большинство билетов уже проданы. Что известно об осудившей СВО Марии Машковой и ее ссоре с отцом — в материале URA.RU.

Детство и юность

Мария Машкова появилась на свет 19 апреля 1985 года в Новосибирске в семье, тесно связанной с искусством. Ее отец, Владимир Машков, широко известен как актер и режиссер, удостоенный звания народного артиста России. Мать, Елена Шевченко, также прославилась как театральная и киноактриса, став популярной благодаря роли в комедии «Сирота казанская». Дед Марии по отцовской линии, Лев Машков, работал в Новокузнецком кукольном театре.

В раннем детстве Марии родители расстались. После второго брака матери с режиссером Игорем Лебедевым у Марии появились двое сводных братьев — Никита и Всеволод. Поскольку оба родителя были заняты профессиональной деятельностью, будущая актриса провела детские годы в пригороде Новосибирска, в авиагородке, проживая в семье бабушки и дедушки по линии матери, с которыми она сохраняет теплые отношения и сегодня.

В возрасте семи лет Мария впервые вышла на сцену Театра имени Владимира Маяковского, сыграв в спектакле «Виктория». С самого детства Машкова была тесно связана с театром и кино, часто бывая за кулисами и участвуя в съемках еще до окончания школы. Тем не менее, по настоянию родителей она поступила в Российский экономический университет имени Плеханова, планируя получить образование в сфере бизнеса и финансов. Однако впоследствии Мария осознала, что выбрала не свой путь, и оставила экономический вуз, чтобы посвятить себя актерскому мастерству. Она поступила в Театральное училище имени Щукина, где ее педагогом стал Владимир Поглазов. Окончив театральный институт в 2006 году, Машкова была приглашена в труппу известного театра «Ленком».

Карьера в кино

Мария Машкова впервые появилась на экране в возрасте 11 лет, сыграв роль Лавинии — капризной воспитанницы пансиона — в детской драме «Маленькая принцесса», снятой по мотивам известной повести Фрэнсис Бернетт. Уже спустя год юная актриса вновь примерила на себя детский образ в криминальной комедии «Мама, не горюй», где ей довелось работать в одной картине с собственной матерью.

В 2000 году Машкова была задействована в мелодраме Валерия Ахадова «Женщин обижать не рекомендуется», где ее партнерами стали такие признанные мастера отечественного кино, как Валерий Гаркалин, Вера Глаголева, Максим Суханов и Галина Польских. Два года спустя актриса работала вместе с Александром Абдуловым на съемках многосерийной криминальной трагикомедии «NEXT 2».

Широкую известность на территории России и стран СНГ Мария Машкова получила в 2005 году после выхода на экраны популярного сериала «Не родись красивой», в котором исполнила роль секретаря Марии Тропинкиной в компании «Зималетто». По признанию самой актрисы, именно этот проект помог ей выйти из тени знаменитого отца и доказать самостоятельность и профессионализм.

Успех принес актрисе множество новых предложений, и вскоре она исполнила десятки ролей в различных телепроектах, полнометражных и короткометражных фильмах. В 2008 году вышла трагикомедия «Закрытые пространства», где вместе с Леонидом Бичевиным Машкова сумела передать сложные жизненные ситуации с элементами легкого юмора.

В 2012 году актриса снялась в военно-психологической драме «Охота на гауляйтера», повествующей об одной из версий ликвидации главы оккупационной администрации Беларуси Вильгельма Кубе. Машкова исполнила роль советской подпольщицы Марии Архиповой, а ее коллега Анастасия Заворотнюк сыграла Галину Помазан — одинокую мать из Минска.

В 2013 году на экраны вышла мелодрама «Бедная Liz», где Машкова воплотила образ молодой казачки Лизы. В 2016 году дочь Владимира Машкова снялась в фильме «Вышибала», а год спустя появилась в телесериалах «МакМафия» и «Родные люди». Зимой 2018 года зрителям был представлен сериал «Света с того света», в котором Мария сыграла главную роль девушки с инвалидностью, решившейся на рискованную авантюру ради сбора средств на операцию.

В 2019 году актриса исполнила главную роль в мелодраме «Соленая карамель», а также вместе с Данилой Якушевым снялась в сериале «Женщина в состоянии развода», где перевоплотилась в решительную женщину, нашедшую свою любовь.

В 2021 году Мария продолжила историю героини в продолжении сериала «Света с того Света — 2» и сыграла центральную роль в фильме Алексея Праздникова «Котейка». Кроме того, актриса приступила к съемкам своего первого американского проекта — ее пригласили для участия в фильме о космосе.

В августе 2022 года телеканал ТНТ продемонстрировал сериал «ЮЗЗЗ», ранее размещенный на платформе Premier, где Машкова исполнила одну из ведущих ролей. Осенью того же года стало известно о ее участии в четвертом сезоне американского сериала «Ради всего человечества», где она сыграла второго пилота космического корабля — женщину по имени Светлана.

Отношение к СВО и ссора с отцом

В марте 2022 года актриса выступила с критикой СВО на территории Украины, назвав происходящее невообразимым. В ответ ее отец призвал Машкову быть достойной гражданкой России и «попросить прощения за предательство». Впоследствии актриса выразила желание, чтобы ее отец, поддержавший специальную военную операцию, оказался на скамье подсудимых Гаагского трибунала.

В ноябре 2023 года артистка объявила в своих социальных сетях о получении гражданства США. Кроме того, она официально изменила имя, отказавшись от отчества и полной формы имени: теперь в документах она значится как Маша Машкова.

В апреле 2024 года Машкова обратилась к своим родителям через социальные сети, назвав их рок-звездами. Она призналась, что испытывает счастье быть их дочерью и благодарна им за взаимную любовь. Спустя пару дней СМИ сообщили, что дочь российского актера окончательно отказалась от общения с отцом. Машкова сохранила в памяти образ отца в возрасте около 25 лет: тогда она воспринимала его как «молодого, усатого, классного парня».

Сам Владимир Машков в одном из интервью выразил пренебрежительное отношение к уехавшим из России знаменитостям. По его словам, они «заменили свои полушария мозга на другие» и должны быть готовы к неприятностям. Непростые отношения сложились у актера и с другой дочерью — Екатериной. Выпускница Щукинского училища также не поддерживает взгляды отца: она выступала против мобилизации, критиковала российское руководство и ставила провокационные спектакли. Узнав об этом, Мария Машкова выразила сестре поддержку.

Личная жизнь Машковой

Первым супругом Марии Машковой был актер Артем Семакин, с которым она познакомилась на съемках телесериала «Не родись красивой». Однако их семейная жизнь оказалась недолгой — пара вскоре рассталась. Отец актрисы пытался убедить дочь отказаться от этого брака. Причиной разрыва стала измена Артема, который откровенно признался жене в новых чувствах к другой женщине.

В 2009 году Машкова заключила новый брак. Ее избранником стал музыкант и предприниматель Александр Слободяник, сын известного пианиста Александра Слободяника-старшего. Александр также добился значительных успехов в музыкальной карьере, выступая на таких престижных площадках, как Carnegie Hall. Впоследствии он решил сменить профессию и получил образование продюсера и режиссера в США.

По словам самой Машковой, церемония бракосочетания с Александром состоялась в Санкт-Петербурге, а свидетельницей выступила ее близкая подруга Анна. В браке у пары родились две дочери — Стефания и Александра. В определенный период появились слухи о разводе Машковой и Слободяника, однако эта информация не подтвердилась. Более того, супруги продолжают совместно работать над кинопроектами.