Джонни Депп ответил, при каком условии вернется к роли капитана Джека Воробья

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер в очередной раз затронул тему будущего серии. Один из самых влиятельных людей в Голливуде заявил, что вёл переговоры с Джонни Деппом о возвращении актёра к роли капитана Джека Воробья.

© globallookpress

По словам Брукхаймера, сам актёр готов вернуться к своему герою, однако для этого нужно соблюсти одно условие — достойный сценарий.

«Если ему понравится, как написана его роль, я думаю, Джонни Депп вернётся. Всё дело в сценарии, как мы все знаем».

Ранее о возвращении Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря» сообщали несколько инсайдеров, однако подтверждений этому пока не было. Сам Джонни Депп уже не раз отмечал, что не планирует возвращаться в Голливуд после того, как Disney отказалась от его услуг из-за ложных обвинений его бывшей жены Эмбер Хёрд.