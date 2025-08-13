Нео из «Матрицы», Картер из «Час-пик», Супермен в «Возвращении Супермена» и Джанго – все эти культовые роли могли бы сыграть один и тот же актер. В свое время Уилл Смит отказывался от них, и у каждой истории была своя причина.

Так, от «Матрицы» он отказался, потому что не понял сценарий. В фильме «Час пик» решил не участвовать, так как незадолго до этого уже сыграл полицейского в «Плохих парнях» и не хотел повторяться. От роли Джанго Смит отказался, опасаясь, что внимание зрителей все равно уйдет к Леонардо ДиКаприо, исполнившему роль главного антагониста. А Супермена актер не захотел играть, чтобы не ломать представления публики об этом культовом персонаже.

На первый взгляд, это череда упущенных возможностей. Но для Уилла Смита эти решения не стали катастрофой. Он продолжил карьеру, создав десятки ярких образов, которые сделали его одной из самых узнаваемых звезд Голливуда.

