Леонардо Ди Каприо назвал любимый фильм с собой в главной роли

Издание Esquire взяло интервью у популярного актёра Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о фильмах с собой в главной роли, которые он пересматривает.

По словам артиста, он смотрел «Авиатора» чаще других своих работ. Всё потому, что он много читал о главном герое картины Говарде Хьюзе, и потому почувствовал ответственность при воплощении образа на экране. Ди Каприо также отметил, что очень гордится этой картиной.

«Есть один фильм, который я смотрел чаще других. Это "Авиатор". Просто потому, что это был для меня особенный момент. Я 10 лет носил с собой книгу о Говарде Хьюзе. Мне было 30. Это был первый раз, когда я, будучи актёром, почувствовал себя неотъемлемой частью процесса, а не просто актёром, нанятым для исполнения роли. Я почувствовал ответственность совершенно по-новому. Я всегда гордился этим фильмом и чувствовал с ним связь, поскольку он стал ключевым этапом моего взросления в этой индустрии».

Биографическая драма «Авиатор» Мартина Скорсезе вышла в 2004 году. Она повествует о жизни знаменитого бизнесмена Говарда Хьюза, который владел огромной кинокомпанией и установил рекорд по скоростным полётам на самолётах. Картина получила 11 номинаций на премию «Оскар» и получила пять премий, включая лучшую женскую роль второго плана у актрисы Кейт Бланшетт.