Умерла звезда фильмов ужасов Лорна Рэвер

Ушла из жизни Лорна Рэвер, американская актриса кино и ТВ, артистка озвучания, звезда ряда культовых сериалов и хорроров. Ее фильмография - порядка шести десятков проектов.

© Российская Газета

Как пишет 13 августа People, Рэвер умерла на 82-м году жизни еще 12 мая, о чем стало известно с запозданием. Детали не разглашены. Издание обратилось к представителям артистки за комментариями.

Лорна Рэвер Джонсон родилась в 1943 году в Пенсильвании. В списке работ - "Дерзкие и красивые", "Молодые и дерзкие", "Беверли-Хиллз 90210", "Скорая помощь", "Шоссе" Мэттью Брайта, оригинальные "Зачарованные", C.S.I., "Отчаянные домохозяйки", "Кости", "Затащи меня в ад" Рэйми, "Куджо" 2016-го.

Рэвер была известна тем, что в 11 проектах сыграла судью. Также артистка начитывали аудиокниги.

Муж - Юрий Расовский, радиоведущий и продюсер. Он умер в 2012-м.