Французский актер Жак Марсаль умер после четырех месяцев в больнице

Умер Жак Марсаль, французский актер театра, кино и ТВ, артист дубляжа, режиссер и театральный деятель.

Как передают СМИ страны, артист скончался в ночь на 13 августа в Париже после четырех месяцев госпитализации. Причиной названа долгая болезнь - без уточнений.

Марсаль родился в 1955 году под Парижем в семье военного. Семья часто переезжала. Театром увлекся, когда жил в Гайане. Вернувшись в Париж, занялся профильным образованием. Позже преподавал театральное искусство сам.

В кино пришел в конце 1970-х. В списке работ - более сорока пунктов: "Комиссар Наварро", "Капитан Марло", "Странник" Шлёндорфа, "Катафалк Жюля".

Жак Марсаль - французский голос Уэсли Снайпса, Дензела Вашингтона, Лоренса Фишборна, Винга Рэймса и Сэмюэла Л. Джексона.