Дензел Вашингтон заявил, что ему не нужен «Оскар»

Канал Jake's Takes взял интервью у знаменитого актёра Дензела Вашингтона («Гангстер»). Он рассказал о своём отношении к премии «Оскар».

По словам артиста, его вообще не волнуют награды — он снимается не ради них. Вашингтон считает, что настоящую награду способен дать только бог.

«Я снимаюсь в фильмах не ради "Оскаров". Меня не волнует такая ерунда. Я уже давно этим занимаюсь, и было время, когда я выигрывал премию, хотя не должен был выиграть. Потом не выигрывал, хотя должен был выиграть. Награду даёт бог».

Несмотря на негативное отношение к наградам, за свою актёрскую карьеру Дензел Вашингтон был девять раз номинирован на премию «Оскар». Всего артист получил две статуэтки: за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Доблесть» 1989 года и за «Тренировочный день» 2001 года.