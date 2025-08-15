Не терпела измен, нашла мужу жену: что известно об актрисе Людмиле Хитяевой

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, полюбившаяся зрителям по ролям Дарьи в "Тихом Доне", Солохи в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" и других своенравных героинь. Кажется, что Хитяевой было предначертано стать актрисой — судьба сама привела ее в театр, а затем и в кино, хотя у девушки были другие планы. Парадоксы случались и в личной жизни актрисы — она отказала греческому миллиардеру, не терпела измен и дважды разводилась из-за них, но третьего мужа сама подтолкнула к другой женщине. Вспоминаем биографию Людмилы Хитяевой.

Мечта стать врачом

Хитяева Людмила Ивановна родилась в 1930 году в Нижнем Новгороде. Ее отец, Иван Яковлевич, работал инженером, мать, Вера Ивановна, была врачом. В военные годы мама Людмилы лечила и выхаживала раненых на передовой. Уже после окончания Великой Отечественной войны некоторые из спасенных ею солдат разыскивали ее, чтобы отблагодарить. С детства Людмила испытывала большое уважение к матери и ее труду, поэтому планировала пойти по ее стопам и стать доктором.

Окончив школу, Людмила Хитяева подала документы в медицинский институт. Она уже сдала вступительный экзамен, когда случай все изменил — подруга Людмилы, мечтавшая стать актрисой, попросила сходить с ней за компанию на просмотр в театральное училище. Там прочитать что-нибудь перед комиссией предложили и Хитяевой — девушка растерялась, но вспомнила монолог Катерины из "Грозы" Островского. Педагогов это спонтанное выступление впечатлило — они убедили Людмилу, что у нее актерский талант, и предложили поступить на курс. Хитяева прислушалась и забрала документы из медицинского.

Еще один счастливый случай

Людмила Хитяева окончила Горьковское театральное училище в 1952 году. Сразу же после выпуска она присоединилась к труппе Горьковского театра драмы. В нем артистка проработала до 1961 года, играя ведущие роли. Среди спектаклей с ее участием были "Учитель танцев", "В добрый час!", "Егор Булычев и другие".

Однажды Хитяеву на сцене заметил писатель Анатолий Рыбаков. В то время шли пробы для фильма по его роману "Екатерина Воронина". Он убедил режиссера Исидора Анненского рассмотреть Людмилу Хитяеву на главную роль — волжанки Екатерины, сильной молодой женщины, которая проходит череду испытаний, работает в госпитале в годы войны, затем становится начальником в речном порту. Людмила прежде не снималась в кино, уверенности артистке не добавляло и то, что ее партнершей на пробах стала сама Нонна Мордюкова — звезда "Молодой гвардии".

Понимаю: еще немного и Нонна задавит меня своей энергетикой. А мне ее героиню — крановщицу Дусю — перед камерой распекать надо <...> Собралась в одну минуту и такой разнос Нонне-Дусе устроила! Когда прозвучала команда "Стоп!", Мордюкова метнула на меня веселый взгляд: "Молодец! Сразу быка за рога!" — Людмила Хитяева

Хитяеву утвердили, и ей несказанно повезло — путь в кино начался с главной роли, а дальше события развивались еще стремительнее.

"Тихий Дон"

Во время съемок "Екатерины Ворониной" (1957) в коридоре киностудии Хитяева столкнулась с режиссером Сергеем Герасимовым. Он в тот период подбирал актеров для экранизации "Тихого Дона". Герасимов успел посмотреть, как играет Людмила, понял, что ей можно доверять образы своенравных героинь, и предложил роль Дарьи Мелеховой. Хитяева сначала испугалась такой ответственности, но в итоге согласилась.

Съемки "Тихого Дона" проходили на Дону, на хуторе, и работа шла нелегко. Хитяева всю жизнь прожила в городе, не знала деревенского быта и обычаев, а ее попытки говорить и вести себя как казачка казались Герасимову слишком наигранными и театральными. Особенно не давалась сцена, в которой Дарья причитает над телом убитого мужа. Настроиться на нужный лад Людмиле помогли местные жительницы — она пообщалась с ними и даже побывала на похоронах. То, как женщины причитали над гробом, сильно повлияло на артистку — после этого она вернулась на съемочную площадку другим человеком.

После премьеры "Тихого Дона" (1957) Людмила Хитяева проснулась знаменитой на весь СССР. За год проката картину посмотрели почти 47 млн человек, отметили ее и за границей: фильм получил призы на кинофестивалях в Брюсселе и Карловых Варах, диплом Гильдии режиссеров США и другие награды.

Фильмы с участием Людмилы Хитяевой

После роли Дарьи актриса Людмила Хитяева утвердилась в образе сильной, волевой, самодостаточной, страстной женщины. При этом ее обаяние, запоминающаяся улыбка, взгляд с легким прищуром приковывали внимание к ее героиням и влюбляли в них. Среди наиболее знаковых работ артистки — Лушка из "Поднятой целины" (1959–1961), Солоха из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (1961), Евдокия из одноименного фильма (1961) Татьяны Лиозновой, Галина Сахно из комедии "Стряпуха" (1966). Также Хитяева снималась в сказках — она сыграла Анфису в картине "Финист — Ясный сокол" (1975) и мать Василия Буслаева в одноименном фильме 1982 года.

В целом фильмография актрисы насчитывает около 40 работ, на сегодняшний день последняя из них вышла в 2008 году — "Хлеб той зимы". После этого Хитяева не снималась в художественном кино, только в документальном — посвященном ей и ее творчеству.

Звание заслуженной артистки РСФСР Людмила Ивановна получила еще в 1965 году, а народной стала в 1983-м.

Личная жизнь

В студенческие годы за Людмилой Хитяевой пытался ухаживать ее однокурсник Евгений Евстигнеев — в будущем легенда "Современника" и народный артист СССР, но девушка его отвергла. Первой и, как признавалась Хитяева, главной ее любовью был Александр Белокринкин. Людмила познакомилась с ним в театральном училище и вышла за него замуж, будучи студенткой третьего курса. Брак был счастливым, в нем родился единственный сын артистки Павел. Сложности начались, когда Хитяева начала обретать популярность и стала часто уезжать на съемки в другие города — тогда же появились и слухи о неверности Александра. Актриса не смогла их принять, поэтому подала на развод. Позже она жалела о своем поспешном решении. Белокринкин развод тоже переживал тяжело и повторно женился лишь спустя 14 лет.

Во второй раз Людмила Хитяева вышла замуж в конце 1960-х — за хирурга Бориса Якобсона, первого в СССР врача, который рискнул провести операцию по смене пола. Несмотря на занятость в кино, известность и толпы поклонников, актриса была заботливой и преданной женой, а вот супруг ее подвел. Однажды Хитяева вернулась домой и застала его с другой девушкой. Сразу после этого она решила с ним расстаться.

"Никогда не прощала измены. Я собственница", — говорила артистка в интервью.

На момент развода Хитяева была беременна от Якобсона, но от обиды сделала аборт.

Хитяевой приписывали роман с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом — они познакомились за границей на кинофестивале. Магнат, разбивший сердце оперной диве Марии Каллас, пытался ухаживать за советской актрисой, но Хитяева не ответила ему взаимностью.

Третьим избранником Людмилы Хитяевой стал каскадер и спортсмен Валерий Леонтьев. Он был на 10 лет младше актрисы, к тому же женат на момент их встречи, но с первого взгляда влюбился в Людмилу. Они так и не зарегистрировали свой брак, но прожили вместе 20 лет. Расстались по неожиданной причине: после перенесенного аборта Хитяева не могла иметь детей и переживала, что у Леонтьева не останется наследников. Актриса сама завела разговор о том, что ее гражданскому мужу нужно найти женщину, с которой он сможет завести детей. Леонтьев поначалу был в ужасе от сложившейся ситуации, но Хитяева действовала решительно и даже сама подыскала ему будущую супругу. После расставания Людмила и Валерий поддерживают дружеские отношения.