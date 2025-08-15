Десять самых громких фильмов с Джейком Джилленхолом

Джейку Джилленхолу 44 года, и он настоящий фанат спорта. Актёр с радостью берётся за роли, где ему нужно показать силу и испытать физические возможности. Рассказываем подробнее о жизни голливудской звезды, его спортивных привычках и делимся киноподборкой с ним в главной роли.

Биография Джейка Джилленхола

Джейк Джилленхол родился 19 декабря 1980 года в Лос-Анджелесе. Его отец Стивен Джилленхол – режиссёр, а мать Наоми Фонер – сценарист. В крёстных у актёра тоже звёзды: крёстной матерью является Джейми Ли Кертис, а отцом – Пол Ньюман. Сестра Джейка – Мэгги Джилленхол – тоже стала актрисой, а потом и режиссёром.

Кинодебют Джейка состоялся в 11 лет, он исполнил небольшую роль в фильме «Городские пижоны». Окончив школу, Джилленхол по настоянию родителей поступил в Колумбийский университет, однако после двух лет обучения бросил его. Подрабатывал официантом и спасателем на пляже.

Джейк исполнил главную роль в кино, ещё будучи студентом – в фильме «Октябрьское небо». А благодаря «Донни Дарко», где он сыграл вместе с сестрой Мэгги, заявил о себе перед критиками. Затем последовали проекты «Хорошая девочка» с Дженнифер Энистон в главной роли, «Миля лунного света», где Джейк сыграл вместе с Дастином Хоффманом, блокбастер «Послезавтра».

Спорт и питание

Джейк с самого детства занимается спортом, поэтому поддержание отличной физической формы для него не проблема. Единственное, что его порой напрягает, так это изменение питания. К некоторым съёмкам актёру приходилось наращивать мышечную массу и питаться по шесть раз в день. Для Джилленхола это стало настоящей мукой. Звезда любит готовить сам, но в периоды подготовки был лишён любимого хобби. Особенно Джейк возненавидел протеиновые коктейли.

Для роли в фильме «Дом у дороги» актёр тренировался дважды в день – силовые совмещал с кардио, пробегал ежедневно по 13 км и приседал по 2000 раз!

Джилленхол тренируется под руководством постоянного наставника – спортивного инструктора Джейсона Уолша, который помогает поддерживать форму и другим звёздам – Ирине Шейк, Брэдли Куперу, Джареду Лето.

Мало кто знает, но в детстве актёр страдал от косоглазия. Операция исправила эстетический дефект, а вот острота зрения не улучшилась. У Джейка зрение минус 15, он не видит без линз и очков!

Личная жизнь Джейка Джилленхола

Романтические отношения связывали Джейка Джилленхола с певицей Тейлор Свифт, актрисами Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Дженни Льюис, Дакотой Джонсон, моделями Эмили Ди Донато и Алисой Миллер.

С 2018 года актёр встречается с моделью Жанной Кадье, которая младше Джейка на 16 лет.

10 фильмов с Джейком Джилленхолом

Джейк начинал карьеру с ролей утончённых юношей, однако со временем превратился в брутального героя.

«Парень из пузыря», США, 2001

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёр: Блэр Хэйс

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Свузи Кёрц, Марли Шелтон

Возрастные ограничения: 16+

Романтическая комедия «Парень из пузыря» вышла одновременно с картиной «Донни Дарко», и о Джилленхоле заговорили как о подающем большие надежды актёре.

Его герой Джимми Ливингстон с самого своего рождения живёт в герметичном пузыре. Из-за врождённого заболевания любой контакт с внешним миром приведёт к гибели. Джимми влюбляется в свою соседку, но узнает, что она собирается выйти замуж за другого. Парень отправляется в путь в своём пузыре, чтобы вернуть любовь.

Частично история основана на реальной истории Дэвида Веттера, который прославился как «Мальчик в пузыре». Увы, судьба несчастного ребёнка, страдавшего от редкого генетического заболевания, сложилась трагически. Он прожил в стерильном аппарате до 12 лет и скончался от рака после пересадки костного мозга.

Жанр: фантастика

Режиссёр: Роланд Эммерих

Главные актёры: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам

Возрастные ограничения: 12+

В результате резких климатических сдвигов на Землю надвигается новый ледниковый период. Учёный-климатолог отправляется на поиски своего сына (его играет Джейк Джилленхол), который застрял вместе с друзьями в замёрзшем Нью-Йорке.

Жанр: триллер

Режиссёр: Дэвид Финчер

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс

Возрастные ограничения: 18+

Фильм рассказывает историю самого таинственного серийного убийцы по прозвищу Зодиак, которого полиция так и не смогла найти. В конце 1960-х город Сан-Франциско пребывал в ужасе – неизвестный мужчина охотился на влюблённые парочки и расстреливал их на месте. После каждого преступления Зодиак отправлял в редакцию газеты зашифрованные послания.

Расследовать дело серийного убийцы берутся не только полицейские детективы, но и журналисты – репортёр Пол Эйвери и художник-карикатурист Роберт Грейсмит. Именно Роберт (его образ воплотил Джилленхол) смог расшифровать код письма и прочитать послания Зодиака.

Режиссёр Дэвид Финчер очень ответственно подошёл к съёмкам. Он нанял частного детектива, чтобы разыскать выживших жертв настоящего Зодиака. Одна из них – Брайан Келвин Хартнелл (его супруга погибла в результате нападения маньяка) – даже сыграл крошечную роль в фильме.

Кстати, после выхода фильма полиция Сан-Франциско возобновила расследование. Но пока безрезультатно.

Жанр: драма

Режиссёр: Джим Шеридан

Главные актёры: Тоби Магуайр, Джейк Джилленхол, Натали Портман

Возрастные ограничения: 18+

Сэма (Тоби Магуайр) отправляют в Афганистан, и он просит своего младшего брата Томми (Джилленхол) позаботиться о его жене и детях. Вскоре супруге Сэма приходит похоронка. Томми утешает жену брата, и незаметно между ними начинают зарождаться чувства. Но спустя время Сэм возвращается с войны.

Изначально режиссёр фильма «Братья» планировал отдать роль Сэма Джейку, а Томми – Тоби. Он полагал, что Магуайр не сможет справиться с ролью агрессивного человека, который сходит с ума. Но в итоге у Тоби получилось убедить и режиссёра, и впоследствии зрителей. За свою игру он получил номинацию на «Золотой глобус».

Во время съёмок Джейк получил известие о смерти друга Хита Леджера и попросил у продюсеров дать ему отпуск, чтобы пережить гибель близкого человека.

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Эдвард Цвик

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй, Оливер Платт

Возрастные ограничения: 18+

В основе фильма реальная история любви писателя Джейми Рейди и его невесты. В юности он встретил прекрасную девушку и влюбился, однако у возлюбленной диагностировали болезнь Паркинсона на начальной стадии. Джейми пытался спасти любимую, доставал редкие лекарства.

Джилленхол перед съёмками много общался с Рейди, а Энн Хэтэуэй изучала тему болезни Паркинсона, чтобы воплотить образ Мэгги.

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссёр: Майк Ньюэлл

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кингсли

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по одноимённой культовой компьютерной игре. Многие поклонники не оценили выбор актёра на роль принца Дастана. Кстати, сначала работу планировали отдать индийскому актёру Ритику Рошану, но тот по неизвестным причинам отказался.

Съёмки для Джейка и всей группы в прямом смысле оказались адскими. Температура в Марокко держалась под +50°С! А ещё пустыня кишела змеями и скорпионами. Продюсеры даже наняли ловца змей, чтобы тот очистил площадку от незваных гостей. Все трюки с погонями и акробатическими трюками ставил известный мастер паркура француз Дэвид Белль.

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Антуан Фукуа

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Рэйчел Макадамс, Форест Уитакер

Возрастные ограничения: 18+

Билли «Великий» Хоуп добился всего, о чём мечтал. У него есть звание чемпиона, жена и любимая дочка. Но в результате случайной ссоры с соперником погибает его супруга, а Билли топит горе в алкоголе.

От боксёра уходит его друг и менеджер, опека забирает дочь, он по уши в долгах. Однако Билли находит в себе силы начать жизнь с нуля. Он начинает тренироваться в небольшом зале под руководством нового тренера. А впереди – решающий бой, который поможет Билли вернуть дочь и любовь близких.

Для съёмок Джейк Джилленхол изучал боксёрский стиль Мигеля Котто – известного пуэрториканского боксёра в средней весовой категории.

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссёр: Джон Уоттс

Главные актёры: Том Холланд, Сэмюэл Л. Джексон, Джейк Джилленхол

Возрастные ограничения: 18+

Джейк был очень рад получить роль суперзлодея Мистерио. Однако актёра пугала перспектива носить костюм и шлем, он боялся поддаться панической атаке. Тогда создатели фильма изготовили для Джейка дополнительный шлем-аквариум – так сказать, для домашних тренировок. Джилленхол старался бо́льшую часть времени находиться в нём!

Также для образа актёр усиленно тренировался, наращивал мышечную массу, перестроил весь рацион питания.

Жанр: драма, военный

Режиссёр: Гай Ричи

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер

Возрастные ограничения: 18+

Сержанта армии США Джона Кинли из опасной зоны Афганистана спасает местный переводчик Ахмед. Чувствуя себя обязанным спасителю, Джон возвращается, чтобы вывести из района Ахмеда и его семью. А в это время на переводчика местные талибы объявили охоту.

Съёмки фильма проходили в тот момент, когда шло расследование инцидента на площадке вестерна «Ржавчина». Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, в котором застряла заглушка. Вылетев, она убила оператора Галину Хатчинс и ранила режиссёра Джоэла Соузу. Гай Ричи запретил любое реквизитное холостое оружие – использовали только бутафорское.

«Дом у дороги», США, Канада, 2024

Жанр: боевик

Режиссёр: Даг Лайман

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Конор Макгрегор, Билли Магнуссен

Возрастные ограничения: 18+

Джейк Джилленхол потратил немало времени, чтобы довести форму до идеала и сыграть бывшего бойца Элвуда Далтона, который зарабатывает участием в подпольных боях без правил.

Актёр с удовольствием делился видео с тренировок, доказывающих, что он выкладывался по полной. При этом сам Джилленхол отмечал, что на самом деле поддерживать физическую форму ему совсем не трудно. Занятия спортом ему привил отец, и эта отличная привычка сохранилась и по сей день. Актёр тренируется по пять раз в неделю, и для него это просто рутина.

Кстати, с Патриком Суэйзи, сыгравшим главную роль в оригинале 1989 года, Джейк был знаком – они вместе снимались в фильме «Донни Дарко».

Недавно появилась информация, что у картины планируется сиквел. К своим ролям вернутся Джейк Джилленхол и боец Конор Макгрегор, который воплотил образ жестокого ирландского наёмника Нокса.