Марк Эйдельштейн может сыграть Щелкунчика, а Борисов - управляющего разумом

Юра Борисов может сыграть в фильме "Лосось на чердаке", который сегодня был представлен на защите в Фонде кино. Картина - история о корпоративном юристе, который случайно обнаруживает вход в... собственный мозг, где встречает Управляющего своим разумом. А тот, как выясняется, уже много лет редактирует его воспоминания и решения. Эта роль и предназначена для Юры Борисова.

Анна Михалкова снова сыграет императрицу. Но этот раз в новом фильме "Ночь перед Рождеством". Режиссером картины выступит Антон Борматов. В числе тех, кто может сыграть главные роли - заявлены Кузьма Сапрыкин (Вакула), Евгения Леонова (Оксана), Иван Янковский (Черт) и Елена Панова (Солоха).

Марк Эйдельштейн может сыграть Щелкунчика в одноименном фильме. Режиссер Феликс Умаров. Судя по предыдущему фильму Умарова "Пророк", зрителей снова ждут эксперименты с классикой. Петю в новом фильме может сыграть звезда сериалов "Слово пацана" и "Дети перемен" - Слава Копейкин. Действие будет происходить в реальном мире композитора Петра Чайковского. У него умерла сестра, а в театре в это время происходит "мышиная возня"... На роль мадам Дроссельмейер рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову. Одну из ролей в фильме может исполнить Полина Цыганова. Выход фильма в прокат планируют 1 января 2028 года.