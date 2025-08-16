Умерла звезда «Секса в большом городе»

В возрасте 80 лет ушел из жизни американский актер кино, телевидения и театра Дэн Циски. Фильмография артиста - сотня пунктов.

Некролог исполнителя 1 августа опубликовал портал People. По словам близких, Циски скончался еще 21 июля - в Нью-Йорке. Причина - сердечно-сосудистое заболевание.

Смерть артиста подтверждена его братом, женой, племянниками и шестью детьми. Родные будут вспомнить Дэна как человека с выдающимся талантом и проницательным отношением к жизни.

Дэн Циски родился в Детройте в 1944 году. В колледже занимался спортом. До того как заняться актерством, плавал матросом на грузовом судне. Выступал на Бродвее. Экранный дебют - в 1980-м.

Среди проектов артиста - "Готэм", "Элементарно", "Черный список", "Голубая кровь", "Человек в красном ботинке", "24 часа", "Секс в большом городе", "Карточный домик". Циски особо регулярно появлялся на экране в ролях судей и политиков.