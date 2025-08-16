Ушел из жизни французский актер Луи-Каликст

12 августа на 58-м году жизни скончался французский актер Пьер Луи-Каликст, работавший в театре, в кино и на ТВ.

Некролог опубликован на сайте журнала I`Oeil d`Olivier, в нем Луи-Каликст назван выдающимся актером, оставившим глубокий след в истории как классического, так и современного театра.

Причиной смерти артиста стала долгая болезнь. Как уточняют источники, речь идет о раке.

Последним выходом исполнителя на сцену стала постановка "Макбет" в текущем сезоне.

Пьер Луи-Каликст родился в 1967 году. Профильное образование получил в Марселе. Снимался с 1990-х, работал в том числе с Франсуа Озоном - на "Убежище".

В его экранном списке - сериал "Мегрэ", "Ромео и Джульетта" 2017-го, "Мост между двух берегов" с Буке и Депардье, "Старая уходящая мечта", "Бон вояж!", "Время пришло".