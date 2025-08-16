Том Круз отказался получать награду из рук Трампа

Американский актер Том Круз отказался от премии центра Кеннеди. Об этом пишет The Washington Post (WP).

© Газета.Ru

По словам анонимных источников, актер отказался от награды из-за несовпадения графиков.

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил лауреатов 48-й премии центра Кеннеди. При этом он отметил, что всегда хотел получить эту награду сам, но никогда не мог. В 2025-м премию из рук главы государства в оперном театре Кеннеди-центра в Вашингтоне получат рок-группа Kiss, звезда Бродвея Майкл Кроуфорд, легенда кантри-музыки Джордж Стрейт, актер Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор.

По словам Трампа, он принимал «очень активное участие» в отборе лауреатов и отклонил тех, кто ему не понравился. Он считает, что в этом году все не так, как было раньше, а награду получат «замечательные люди».