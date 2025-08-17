Актриса Эмма Стоун объяснила, какой период жизни считает особенным. Об этом сообщает People.

Эмма Стоун назвала съемки с Эндрю Гарфилдом в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» особенным периодом в жизни.

«Я хочу сказать, что мне очень нравилось играть в "Человеке-пауке". Мне нравились все, с кем я работала. Там я познакомилась с Эндрю и Салли Филд, а Марк Уэбб был великолепен. Это был действительно особенный период в моей жизни. Это больше, чем просто фильм. У меня остались самые теплые воспоминания об этом опыте», — высказалась она.

В июне Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством.

В январе Эмма Стоун с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок.