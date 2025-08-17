Внучки звезд советского кино, пошедшие по стопам предков

Говорят, «яблочко от яблони недалеко падает. Особенно хорошо видно на примере актерских династий. Иногда талант передается от родителей к детям, но бывают и исключения. Читайте далее, чтобы узнать о внучках знаменитых артисток, продолживших дело бабушек.

© runews24.ru

Анастасия Талызина

Внучка легендарной Валентины Талызиной с детства мечтала далеко не о театре. Девочка видела себя в пышной пачке и пуантах. Она часами кружилась перед зеркалом и представляла себя знаменитой балериной.

Ее ждали упорная работа в классе хореографии, 13 лет, потраченных на малейшее приближение к мечте, и неутешительный вердикт врачей.

Травма колена навсегда поставила крест на возможности девушки стать балериной. Анастасия, отдавшая балету всю свою юность, не знала, что делать дальше.

Но тут на помощь пришла бабушка. Валентина Талызина убедила внучку начать все заново, только с другой профессией.

Вскоре Анастасия поступила в Щепкинское училище, где и начался ее звёздный путь. В 2023 году сыгравшая несколько десятков ролей Талызина-младшая получила «Золотого орла».

Ей всего 26 лет, но поклонники знаменитой бабушки отмечают: Анастасия сможет добиться небывалых высот в карьере, ведь в ней течет кровь талантливой и успешной актрисы.

Бабушка артистки — Светлана Тома, известная советскому зрителю по картине «Табор уходит в небо». Мать Марии тоже актриса. Ирина Лачина прославилась после выхода фильма «Блуждающие звёзды».

Несмотря на продолжение династии, первое образование Будриной — режиссёр. Изначально Мария не думала играть перед камерой, но со временем изменила своё отношение к профессии.

Она с детства была на съёмочных площадках и даже исполняла небольшие роли. По словам Марии, задуматься о карьере актрисы ей посоветовала бабушка. Женщина отмечала, что главное — научиться держать баланс и сохранять любовь к своему делу вопреки годам и трудностям.

Дочь Максима Разуваева и Марии Селянской, внучка Евгения Евстигнеева и Лилии Евстигнеевой (Журкиной) с детства грезила бальными танцами.

Софья была без ума от этого вида спорта. Долгие тренировки и изматывающие соревнования не пугали ее. Она танцевала, занимала призовые места и даже не смотрела в сторону съемочной площадки.

Все изменил спектакль Гарика Сукачева «Анархия». Девушка вышла на сцену впервые, но больше не могла не думать о ней. Вскоре Софья поступила в школу-студию МХАТ, а для сценического псевдонима взяла фамилию деда.

Популярность к артистке пришла после сериала «90-е. Весело и громко». Сегодня на счету Евстигнеевой уже десятки разноплановых ролей.

Наследница династии артистов тоже не собиралась идти по стопам звёздных родственников. Лиза мечтала о непростой, но интересной работе президента.

Вот только вместо изучения серьёзных трудов и политических основ девушка проводила время за кулисами, глядя на работу отца и деда.

Ее отношение к профессии артиста изменила работа отца Филиппа Янковского над клипом певицы Алсу. После этого Янковская решила поступить на факультет режиссуры. В фильмах девушка снимается неохотно. В ее «копилке» всего 11 работ.

Внучка Жанны Прохоренко и дочь Екатерины Васильевой просто не могла не пойти по стопам знаменитых родственников.

Несмотря на это, в детстве Марьяна активно сопротивлялась судьбе. Девушка всерьёз заявляла, что станет хоть ветеринаром, но на сцене не окажется.

Она изучала латынь, английский и французский языки, а также была хорошисткой. Стать актрисой девушку уговорила крестная Марина Левтова.

Артистка рассказала крестнице, что творческая работа не позволит ей выгореть или столкнуться с рутиной. Она всегда может быть разной. Это и подкупило юную Марьяну.

Сегодня в копилке Спивак десятки киноролей.

Внучка Светланы Немоляевой с самого детства мечтала о работе режиссёра. Она даже получила соответствующее образование, а затем поняла: на съёмочной площадке ей нравится больше.

Она получила второе образование и устроилась в Театр имени В. Маяковского.

Помимо игры на сцене Полина Лазарева ведёт свое интернет-шоу о путешествиях. Артистка сама много летает по миру и призывает поклонников следовать ее примеру.

Внучка Полины Банщиковой, 40 лет отдавшей Ленинградскому театру комедии, не могла вырасти равнодушной к карьере актрисы. С раннего детства Аня была за кулисами и отлично пела.

В отличие от бабушки Банщикова-младшая вместо театра выбрала кино. Она сыграла в сотне проектов, а настоящая слава пришла к ней после выхода на экраны сериала «Ищейка».

На личном примере Анна доказала: любовь к работе и умение находить баланс между профессией и семьёй могут сделать любого по-настоящему счастливым.