«Отвратительно». Софи Тернер рассказала о постельных сценах с Китом Харингтоном

Софи Тернер получила широкую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра Престолов». На съемочной площадке она познакомилась с Китом Харингтоном, сыгравшим Джона Сноу. За время съемок актеры настолько сдружились, что стали почти как брат и сестра.

© WomanHit.ru - МК

И вот судьба вновь свела их на съемочной площадке, на этот раз в роли возлюбленных. Звезды воссоединились ради ленты «Проклятый рыцарь». В центре сюжета история девушки Энн, чья тихая жизнь рушится после появления мужчины из прошлого. Тернер стала продюсером фильма и предложила Харингтону роль в проекте. Он согласился, но предупредил подругу, что играть влюбленность им будет чертовски странно. Софи не придала значения словам коллеги, но быстро об этом пожалела.

«Потом я читала сценарий: поцелуй, поцелуй, секс, поцелуй, секс. И тогда я такая: ой, это же мой брат!» — посетовала она в беседе с Deadline.

Отказываться от съемок, впрочем, артисты не стали, вдохновившись проектом и сценарием. Актеры попытались выбросить из головы все переживания.