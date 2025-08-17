Сценарист Олег Маловичко поговорил о своих проектах и роли сценаристов в кино

Только что в Выборге завершил свою работу 33-й кинофестиваль "Окно в Европу". Жюри игрового конкурса возглавлял известный сценарист Олег Маловичко - среди проектов, у истоков которых он стоял, к примеру, "Трасса", "Метод", "Лихие", "Нулевой пациент". Не случайно именно со сценаристов и начался наш разговор...

Олег, необычно уже то, что сценарист на этом фестивале возглавил жюри полнометражных игровых картин. Сценаристов всегда, за редчайшим исключением, несправедливо обходит вниманием пресса и зрители...

Олег Маловичко: Абсолютно нестандартный выбор организаторов - давно не слышал, чтобы сценарист возглавлял жюри. Лично для меня это честь, а для профессии в целом хороший знак. Профессия сценариста, действительно, всегда как бы в тени. Мы можем сходу назвать двадцать прекрасных режиссеров, десять замечательных продюсеров - но хорошо если вспомним имена хотя бы пяти больших сценаристов. Проблема в том, что сценарист, с одной стороны, является своего рода демиургом, изобретателем мира будущего фильма, а с другой - всегда вынужден уходить в тень. Хочется думать, что сейчас постепенно приходит понимание значимости хорошего текста, который ложится в основу будущего фильма. Подтверждением тому - снова начал выходить журнал "Киносценарии". Первый номер уже выпустили, сейчас готовится второй.

При этом сейчас нас пугают искусственным интеллектом, с которым автор текста как будто не нужен - загрузил в нейронную сеть запрос и получил готовый текст, раскадровку, советы оператору.

Олег Маловичко: Я не очень разделяю панику по поводу искусственного интеллекта в отношении работы сценариста, хотя вчера опубликовали очередной список профессий, которые исчезнут в первую очередь, и первым стоит автор текста. На мой взгляд, искусственный интеллект способен имитировать и замещать собой 99% того, что делает человек, но 1% останется за человеком. Возможно, например, сюжеты 20-минутных ситкомов для телевидения сможет писать искусственный интеллект. Но когда речь идет об авторском кинематографе, даже не арт-хаусе, - человека нейронная сеть не заменит. Есть поле для нее неведомое - наше подсознание, сплав обстоятельств взросления человека, его воспитания, его образования, его травм и переживаний. Авторская интонация неповторима - вы не спутаете картину Данелии с картиной Рязанова, Земекиса с Ноланом, Жору Крыжовникова с Юрием Быковым.

Но сегодня и сценаристов учат не как авторов, а как машины, закладывая в них схемы, написанные американскими "сценарными гуру" Линдой Сегер и Робертом Макки…

Олег Маловичко: Сценарист, который работает только по Роберту Макки или Линде Сегер, в первую очередь обречен на замену искусственным интеллектом и быстрое вымирание. Но за автора со своей интонацией я пока не беспокоюсь. Тем более, что, к счастью, есть немало продюсеров, которые понимают, что без этой интонации, без поиска и зрительское кино тоже очень быстро кончится.

А вы не сталкивались с ситуациями, когда молодой кинематографист признается, что не знает, о чем хочет рассказать. Помню, здесь же, в Выборге как-то польский режиссер Кшиштоф Занусси рассказывал про своего студента, который не знал, что ему делать, если в его жизни был лишь один серьезный выбор: какой телефон лучше…

Олег Маловичко: Разговоры о том, что "молодежь уже не та", ведутся со времен Платона. Если полистать прессу 1960-70-х годов, сегодня удивительно читать выпады в адрес тех, кого сегодня мы называем классиками советского кино. Безусловно, сейчас в кино приходит много случайных людей - по самым разным причинам. Но все равно подавляющее большинство все-таки приходит, прислушиваясь к внутреннему голосу, потребности высказаться. Они не всегда знают, о чем хотят прокричать миру - или как это сформулировать. И здесь им могут помочь старшие товарищи, экспериментальные площадки, к которым можно отнести и кинофестиваль в Выборге - он всегда был заточен на дебюты.

Заметили какую-то тенденцию в конкурсных работах, которые вы судили в Выборге? По поводу победителя конкурса - дебютного фильма Рауля Гейдарова "День рождения Сидни Люмета" - в жюри были споры?

Олег Маловичко: У всех пяти представленных на конкурс картин нет ничего общего. И это любопытно. Были и откровенно проходные работы, но были и картины, которые по-настоящему трогают и заставляют задуматься. В отношении "Дня рождения Сидни Люмета" решение жюри было единогласным. Эта картина - редкий случай высказывания, в котором виден автор, но это не мешает сюжету, а к искренности дебюта прибавляется мастерство рассказчика. История взросления главного героя, Дато, воскрешает в памяти кино Данелия, Линклейтера, перекликается мотивами со спилберговскими "Фабельманами" и "Новым кинотеатром Парадизо", но не потому, что автор заимствует ходы, нет, просто все это универсальные истории о том, как мы открываем для себя мир кино.

Известно, что Пушкин подсказал Гоголю сюжет "Ревизора", а Достоевский вычитал в газете про убийство старухи-процентщицы. Где находите сюжеты вы - как родилась, к примеру, "Трасса"?

Олег Маловичко: "Трасса" родилась как пазл. Изначально задумывалось продолжение сериала "Хрустальный", который тоже я делал, но там не сложилось. А однажды мне попалась на глаза заметка о преступной группировке на Урале, которая похищала девушек и продавала в сексуальное рабство. Все это соединилось - старые наработки плюс газетная заметка.

А в сериале "Троцкий" - как искали ключ к такой яркой и неоднозначной личности?

Олег Маловичко: Это было непросто. Мы прошли через невероятное количество конфликтов - и с продюсером, и с исполнителем главной роли. Очень долго ходили вокруг да около. Все случилось в тот момент, когда мы решили не следовать буквально историческим деталям. На встрече с Константином Эрнстом прозвучала фраза о Троцком как "рок-звезде революции". И нам захотелось сделать историю о человеке, который из ничего стал фактически богом, и как порожденное им его же и сожрало. И вот тогда вот все стало получаться.

А какие проекты сейчас в разработке?

Олег Маловичко: Сейчас снимаем проект под названием "Враги". Это история о вражде деревенских соседей, разделенных одним забором. Что характерно, история родилась из моей личной жизни. В этом проекте я и сценарист, и продюсер. Съемки идут в Башкирии. Режиссер - Душан Глигоров, с которым мы снимали и "Хрустального", и "Химеру", и "Трассу". Оператор Батыр Моргачев, а из актеров назову Анну Михалкову, Любовь Аксенову, Дмитрия Ендальцева. Надеюсь, что на экранах сериал появится в первой половине следующего года.

Я не ошибусь, если предположу, что в этой истории конфликтуют женщины?

Олег Маловичко: Конечно, это история о конфликте в первую очередь женщин, которые у нас в стране являются главами семьи, и так было всегда. Кстати, сейчас я пишу продолжение "Трассы", там тоже главный герой - женщина.

И это вопреки всем байкам о забитой "Домостроем" русской женщине, Кстати, в России с восемнадцатого века, в отличие от западных стран, достаточно успешно развивалось женское предпринимательство - просто потому, что наша женщина имела право на свое, отдельное от мужниного, имущество и средства…

Олег Маловичко: … И избирательное право первыми получили женщины в России. Исторически получается так, что женщина в России - глава семьи. Она не может уйти - она должна рулить, управлять детьми, домом, мужем. Мне даже больше нравится понятие не "глава семьи", а американское keeper of the house - то есть "хранитель дома". Или хранительница. Если вдуматься, у меня половина фильмографии - про женщин, и это, конечно, не случайно.

Тогда мне интересно, про какую женскую историческую фигуру вам бы хотелось написать историю - не считая Екатерины II, которая не сходит с экрана.

Олег Маловичко: Мне интересна Софья Ковалевская - явно героиня большой кинематографической истории. Любопытно нырнуть в высшие слои власти и общества конца девяностых-начала нулевых, и посмотреть на это яркое, лихое время глазами жены большого политика.