В возрасте 48 лет скончался актер дубляжа Дмитрий Гранкин

На 49-м году жизни скончался актер дубляжа Дмитрий Гранкин, его похоронили в воскресенье, 17 августа, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице кинодеятеля в соцсети «ВКонтакте».

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек. Кроме того, инсульт, случившийся полтора года назад, дал о себе знать, следует из сообщения.

В нем также говорится, что Гранкин до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни. В частности, он недавно купил сап-борд, чтобы покорять Балтику.

Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работал также в Большом драматическом театре в Петербурге. Еще подростком он начал работать актером дубляжа — дублировал Хантера в «Париж, Техас» Вима Вендерса. Впоследствии он озвучил многих мультипликационных персонажей, среди которых Рон Так-Себе в «Ким Пять-с-плюсом», Хэмми в «Лесной братве» и другие.

