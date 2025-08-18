Звезда «Очень странных дел» рассказал, почему взял перерыв в карьере

Актёр Дэйкер Монтгомери, в том числе прославившийся благодаря роли Билли Харгроува в сериале «Очень странные дела», рассказал, почему взял перерыв в карьере, хотя был на пике популярности.

© globallookpress

По словам Дэйкера, он хотел сниматься в артхаусном кино и проявлять свои творческие задумки, однако популярность шоу Netflix не позволила этого сделать.

«Я думаю, что в случае с "Очень странными делами" — как и в случае с любым другим крупным сериалом Netflix — ты как будто в одночасье теряешь свою анонимность. Это было потрясающе, но я с детства мечтал реализоваться творчески, а после сериала сделать это не совсем удалось».

По словам актёра, после выхода сезона, в котором он снялся, он взял паузу, однако потом вернулся к интересующей его концепции и снимается в том, в чём ему интересно.