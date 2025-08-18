Звезда «Секса в большом городе» рассказала, как относится к критике сериала

Американская актриса Сара Джессика Паркер, наиболее известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» и его продолжении «И просто так», ответила на критику новых серий культового шоу. Ее цитирует The New York Times.

Журналисты обратили внимание Паркер на то, что многих зрителей разозлил сюжет «И просто так», появление неоднозначных персонажей и стиль главной героини. В ответ актриса подчеркнула, что для нее хейт не имеет значения.

«Наверное, мне все равно. Сериал имел колоссальный успех, а связь, которую он установил со зрителями, была очень значимой», — заявила актриса.

Завершение сериала после третьего сезона Паркер объяснила тем, что история подошла к логическому финалу.

«Продолжать очень легко. Но нужно быть принципиальным, принимая сложные, мучительные решения, потому что это затрагивает многих людей», — пояснила она.

Оригинальный сериал «Секс в большом городе» выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. «И просто так» вышел в 2021 году. Он рассказывает о дружбе и романтической жизни трех жительниц Нью-Йорка. В «И просто так» к своим ролям вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Ранее Паркер попрощалась с поклонниками сериала «Секс в большом городе» и Кэрри Брэдшоу. По словам актрисы, героиня была движущей силой «ее актерского сердца» на протяжении 27 лет.