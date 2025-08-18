Умер отсидевший в тюрьме актер Ольдо Главачек

Утром 17 августа скончался Ольдо Главачек, известный чехословацкий и словацкий актер кино, ТВ, театра и кабаре, сценарист и телеведущий, пародист.

Главачек родился в 1934 году. Окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. Еще подростком дебютировал на сцене - в любительской труппе гимназии имени Максима Горького.

Во время службы в армии познакомился с актером Иваном Крайчеком - партнеры создали кабаре-дуэт, выступали на радио и ТВ, с 1971-го вели свое шоу. С 1963 года и до своих последних дней Главачек служил в Словацком национальном театре. Активно играл русский репертуар.

На экране - с 1960-х, первая роль - в телефильме "Село Степанчиково" по Достоевскому. В фильмографии - не менее 70 проектов.

По данным из открытых источников, в 1957 году Главачек получил тюремный срок по "политической" статье. Освободившись, работал водителем асфальтоукладчика.

Сын - актер Иво Главачек, внучка - известная модель Микаэла Брезовска. Какое-то время назад молодая женщина попала в заголовки национальных СМИ из-за проблем с анорексией.

Как передает Aktuality, ссылаясь на сына актера, его отец отошел в одном из госпиталей Братиславы на 92-м году жизни после продолжительной болезни.