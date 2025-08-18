Ушел из жизни актер Мартин Учик, снимавшийся в «Казино "Рояль"»

Ушел из жизни Мартин Учик, чехословацкий и чешский актер театра, кино и ТВ, театральный деятель.

Как передает портал Aktuality, он страдал от депрессии и имел проблемы с алкоголем. Причина ухода известного артиста не уточнена.

Учик родился в 1955 году в Остраве. Снимался с 1970-х. В фильмографии - не менее полусотни проектов: лента "бондианы" "Казино Рояль", "Отражение", "Золотые времена", "Светало всю ночь", "Сахарный домик", франко-чешский сериал "Человек, который смеется" - по Гюго, "Найденный рай".

Артист основал две театральные труппы, театральную студию, а также занимался арт-терапией с пациентами психиатрической лечебницы.