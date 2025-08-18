Бен Стиллер объяснил, почему не снимет третий сезон «Разделения»

Знаменитый американский постановщик и актёр Бен Стиллер поделился планами на будущее. 59-летний создатель культового сериала «Разделение» заявил, что не выступит режиссёром третьего сезона шоу — вместо этого он поработает над военной драмой, съёмки которой стартуют весной 2026 года.

© Чемпионат.com

Её события развернутся во времена Второй мировой войны. Лента расскажет о лётчике, которого сбивают где-то над оккупированной Францией, после чего он вступает в местное сопротивление. Стиллер отметил, что решился вернуться к режиссуре фильмов, потому что на сериалы уходит слишком много времени, которое он хочет потратить на что-то другое.

Некоторые вещи требуют времени, чтобы сложиться воедино. И чем старше вы становитесь, тем больше понимаете, что у вас не так уж и много этого времени.

Бен Стиллер выступил режиссёром 11 из 19 эпизодов «Разделения». Судя по всему, бразды правления над шоу он передаст Дэну Эриксону и Марку Фридману, главным сценаристам проекта.

Сериал «Разделение» стартовал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Второй сезон шоу вышел в начале 2025-го, работа над продолжением уже ведётся.