Шэрон Стоун высказалась о перезапуске «Основного инстинкта»

В середине июля стало известно, что в работе находится перезапуск «Основного инстинкта». Это культовый эротический триллер 1992 года с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях.

На днях Стоун дала интервью, в котором пожелала удачи создателям перезапуска. Сама же актриса не видит смысла в подобным перезапусках.

Если всё пойдёт так же, как в тот раз, когда я это делала, я просто не знаю, к чему всё это. Что ещё сказать, желаю вам удачи, чёрт возьми.

Подробностей перезагрузки фильма нет, неизвестны и его детали. Оригинальный фильм рассказывал про детектива Ника Каррена, который вёл расследование по делу об убийстве на сексуальной почве.