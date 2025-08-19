Шэрон Стоун высказалась о перезапуске «Основного инстинкта»

«Чёрт возьми, удачи вам»: Шэрон Стоун — о перезапуске «Основного инстинкта»
В середине июля стало известно, что в работе находится перезапуск «Основного инстинкта». Это культовый эротический триллер 1992 года с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях.
На днях Стоун дала интервью, в котором пожелала удачи создателям перезапуска. Сама же актриса не видит смысла в подобным перезапусках.
Если всё пойдёт так же, как в тот раз, когда я это делала, я просто не знаю, к чему всё это. Что ещё сказать, желаю вам удачи, чёрт возьми.
Подробностей перезагрузки фильма нет, неизвестны и его детали. Оригинальный фильм рассказывал про детектива Ника Каррена, который вёл расследование по делу об убийстве на сексуальной почве.