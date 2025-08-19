Квентин Тарантино назвал лучшие из своих фильмов

Российская Газета

Квентин Тарантино, один из главных любителей составлять кинорейтинги, перечислил несколько собственных фильмов, которые он ценит больше всего.

© Global Look Press

В подкасте The Church of Tarantino постановщик сообщил, что лучшей своей картиной он считает "Бесславных ублюдков" (2009), а самой любимой - "Однажды в… Голливуде" (2019).

Дилогии "Убить Билла" (2003-2004) при этом достался титул "самого тарантиновского" фильма, для съёмок которого он "был рождён".

"Никто другой бы его не снял. Каждый аспект словно вырван с щупальцами и кровавой тканью из моего воображения, моего подсознания, моих любви, страсти и одержимости", - сказал режиссёр.

На данный момент на счету мастера 9 полнометражных работ. Ожидается, что 10-й фильм станет последним в его карьере, однако приступать к нему Тарантино не торопится. В ближайших планах легендарного кинематографиста - театральная постановка в лондонском Вест-Энде.