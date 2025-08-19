Гленн Клоуз исполнит роль убийцы на пенсии в сериале «Мод»

Гленн Клоуз сыграет убийцу на пенсии в сериале «Мод»
Гленн Клоуз («101 далматинец», «Жена») исполнит главную роль в драматическом сериала «Мод» (Maud) Channel 4 и Sony Pictures Television (SPT). Как сообщает Deadline, это экранизация сборников рассказов «Пожилая леди замышляет недоброе» и «Пожилая леди не должна перечить» шведской писательницы Хелен Турстен.
Речь в них идет о Мод Олдкасл - старой убийце с тяжелым прошлым. Решив покончить с жизнью, проведенной в заботах о сестре, Мод намеревается начать давно назревший второй акт, но подозрительный детектив и безжалостный мир, созданный для молодежи, вскоре помогут обнаружить, на что она готова пойти ради своей свободы.
Сценарий сериала написали Нина Рейн и Мозес Рейн («Любовницы»), а продюсером выступит компания Playground, создавшая исторический сериал «Волчий зал». Съёмки пройдут в Лондоне в конце этого года.
Для меня большая честь работать с Channel 4, Sony и Playground над созданием этого невероятно оригинального сериала, - говорит Гленн Клоуз. - Нина и Мозес Рейн — восхитительно талантливые сценаристы, а Мод Олдкасл не похожа ни на одного персонажа, которого я играла раньше. Я в восторге от того, что являюсь частью такой звездной команды.