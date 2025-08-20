Актер Антон Лапенко объяснил, как относится к популярности

Известный актёр и продюсер Антон Лапенко в недавнем интервью рассказал, почему он решил на время пропасть из всех соцсетей. Всё дело в том, что Лапенко взял некий творческий перерыв, чтобы переосмыслить себя и свою работу.

По словам Антона, в какой-то момент в жизни любого творческого человека наступает момент выгорания, который нужно пережить.