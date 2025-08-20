Джеймс Кэмерон рассказал, что его фильмы начинают сбываться

Культовый режиссер Джеймс Кэмерон, создатель популярных фильмов про Терминатора, предупредил об опасностях искусственного интеллекта в глобальной гонке вооружений. В интервью американскому журналу Rolling Stone он заявил, что речь идет о создании глобальной киберсети наподобие киношной Скайнет, которая может выйти из-под контроля человека и спровоцировать ядерный армагеддон.

"Я считаю, что все еще существует опасность апокалипсиса в стиле "Терминатора"", - заявил Кэмерон в интервью.

Кэмерон входит в совет директоров компании, занимающейся разработкой ИИ, и рассматривает эту технологию как способ снижения затрат в киноиндустрии. Но оскароносный режиссер видит огромные опасности ИИ в военной промышленности. По его словам, эта опасность особенно велика, "когда ИИ сочетается с системами вооружения, вплоть до систем ядерного оружия".

Он говорит, что развитие искусственного интеллекта уже не остановить, поэтому нужно законодательно на уровне всех стран мира ограничить его применение в военной сфере.

Опасность в нейросети, которая может выйти из-под контроля

С серьезным предостережением относительно ИИ выступил также известный ученый и лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон. Его нередко еще называют "крестным отцом искусственного интеллекта".

Американская телекомпания CNN процитировала его высказывания с научной конференции в Лас-Вегасе. По его мнению, человек не сможет контролировать ИИ. Умный робот сможет найти лазейки в тех ограничениях, которые заложил человек в базовые принципы функционирования ИИ. Уже были случаи, когда робот с ИИ смог проигнорировать запрет убивать человека. Робот просто смог убедить себя, что перед ним не человек, а лишь существо, которое выглядит как человек. Технологии в какой-то момент станут умнее любого человека и смогут обойти все запреты.