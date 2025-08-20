Пирс Броснан ответил, готов ли вернуться к роли Джеймса Бонда

Ирландский актёр Пирс Броснан поделился своим мнением о будущем фильме про Джеймса Бонда. Артист сыграл знаменитого спецагента четыре раза, однако он готов вернуться к своей роли даже сейчас.

72-летний Броснан заявил, что если у режиссёра будущего фильма Дени Вильнёва появится желание вернуть его персонажа, то он с радостью согласится.

Я не думаю, что кто-то хочет видеть угрюмого 72-летнего Бонда, но если бы у Вильнёва было что-то в рукаве, я бы согласился на это в мгновение ока. Почему бы и нет? Это отличное развлечение. Это было бы очень весело. Шапочки, протезирование… Кто знает?

У будущего фильма про Джеймса Бонда нет даже примерной даты выхода. Сейчас Дени Вильнёв снимает фильм «Дюна 3», после чего постановщик и сможет заняться лентой про знаменитого шпиона. Сценарий ленты уже пишет автор «Острых козырьков» Стивен Найт.