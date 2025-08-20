Умерла режиссер Элла Давлетшина, снявшая «Каникулы в России»

Утром 20 августа ушла из жизни Элла Давлетшина, советская и российская режиссер, продюсер и сценарист, специализировавшаяся на документальном кино.

В списке ее работ - "Фас и профиль", "Портрет на фоне утренних газет", "Каникулы в России", "Ноктюрн", "Только для мужчин", "Кое-что о женщинах", "Как перестать беспокоиться и начать жить" и другие ленты.

Элла Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года в семье преподавателей. Окончила Ленинградский университет и ВГИК. Работала на Ленинградской студии документальных фильмов, на Свердловской и Западно-Сибирской киностудиях.

Муж - оператор Сергей Лаврентьев.

О кончине режиссера сообщили в Новосибирском отделении Союза кинематографистов РФ.