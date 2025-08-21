«Его захомутали». Почему Алексей Макаров больше не снимается в кино

Кинокритик Александр Шпагин рассказал, почему пропал из большого кино сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров. Несмотря на то, что рабочий график у него забит, в публичном пространстве о нем практически ничего не слышно. Как считает эксперт, виноваты в этом сериалы, в которые актер «влип». Подробности узнал сайт «Страсти».

По словам Шпагина, Макарова нельзя назвать забытым или невостребованным в киноиндустрии, так как он активно снимается в новых проектах. Однако все они однотипные. Кинокритик подчеркнул — сын Полищук застрял в образе «мужественного мужика» с оружием, как и его коллега Владимир Епифанцев.

«С одной стороны, до его мамы ему далеко. А с другой, у него 125 картин, а у нее было намного меньше. Более того, и востребованность у него запредельная. Только в 2025 году готовятся 11 проектов с его участием, но это все сериалы, телевизионная жвачка. В них он играет понятно кого — мужественных мужиков. Это роли не особо интересные. Обычно актеры, которые влипают в это пространство, очень жалуются, потому что им скучно становится жить», — заявил Шпагин.

Несмотря на то, что Алексей снимается в основном в сериалах, кинокритик считает его хорошим актером. Но из-за одних и тех же ролей мастерство трудно разглядеть режиссерам, снимающим большое кино.

«Когда он был действительно популярен, был звездой и снимался в большом кино, в нем не видели хорошего актера. Поэтому он был идеальным для телевизионных стрелялок. Но за это время он превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов», — поделился Александр Шпагин.

