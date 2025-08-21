«Его захомутали». Почему Алексей Макаров больше не снимается в кино

«До мамы ему далеко»: кинокритик раскрыл, куда пропал из большого кино сын Полищук Алексей Макаров
Кинокритик Александр Шпагин рассказал, почему пропал из большого кино сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров. Несмотря на то, что рабочий график у него забит, в публичном пространстве о нем практически ничего не слышно. Как считает эксперт, виноваты в этом сериалы, в которые актер «влип». Подробности узнал сайт «Страсти».
По словам Шпагина, Макарова нельзя назвать забытым или невостребованным в киноиндустрии, так как он активно снимается в новых проектах. Однако все они однотипные. Кинокритик подчеркнул — сын Полищук застрял в образе «мужественного мужика» с оружием, как и его коллега Владимир Епифанцев.
«С одной стороны, до его мамы ему далеко. А с другой, у него 125 картин, а у нее было намного меньше. Более того, и востребованность у него запредельная. Только в 2025 году готовятся 11 проектов с его участием, но это все сериалы, телевизионная жвачка. В них он играет понятно кого — мужественных мужиков. Это роли не особо интересные. Обычно актеры, которые влипают в это пространство, очень жалуются, потому что им скучно становится жить», — заявил Шпагин.
Несмотря на то, что Алексей снимается в основном в сериалах, кинокритик считает его хорошим актером. Но из-за одних и тех же ролей мастерство трудно разглядеть режиссерам, снимающим большое кино.
«Когда он был действительно популярен, был звездой и снимался в большом кино, в нем не видели хорошего актера. Поэтому он был идеальным для телевизионных стрелялок. Но за это время он превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов», — поделился Александр Шпагин.
Ранее стало известно, почему актриса Мария Шукшина стала реже сниматься в кино.