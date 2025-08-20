«Глупо сравнивать». Александра Дроздова высказалась на тему материнства

Премьера сериала «Хутор» состоится 25 августа на телеканале ТНТ. Это история о финансовом мошеннике, вынужденном скрываться в образе «Маугли» на хуторе — отдаленном лесном поселении. «Вечерняя Москва» пообщалась с Александрой Дроздовой, исполнившей роль Лады — дочери главы хутора.

Александра, чем запомнились съемки?

— Честно говоря, я редко могу «расколоться» (выйти из образа. — «ВМ») во время съемок, но на проекте «Хутор» это случалось со мной очень часто. С Димой Белоцерковским (Боеславом, братом Лады) и Гошей Куценко (отцом Лады) у нас были моменты, когда мы просто заражали друг друга смехом. Это было почти невозможно остановить, и режиссер даже кричал на нас. Это говорит о том, насколько мы были расслаблены друг с другом и как кайфовали от процесса.

Не было ли поначалу «напряжения» от работы с Гошей Куценко? Он — актер с большим опытом работы....

— Мы с ним очень сдружились во время съемок и часто болтали в перерывах. Несмотря на его огромный опыт и известность, он очень легкий человек по отношению к своим коллегам, цехам и всему процессу в целом. Он добрый и простой, в хорошем смысле, человек. Эти его черты я почерпнула для себя. Гоша прекрасен, и теперь он мой друг.

Знаю, что у вас есть маленькая дочь. Как совмещаете работу и воспитание ребенка?

— Ребенок не вызывает у меня сложностей. Конечно, с дочкой на площадку не приедешь, но когда есть помощник (у меня это моя любимая мама), легче все совмещать. Но вообще, я всегда стараюсь быть с ними рядом. Например, если у меня съемки в Минске, они вместе со мной. Моя дочь — уже настоящая путешественница!

Некоторые девушки боятся рожать, так как переживают о своей карьере. Может ли ребенок сильно помешать работе?

— Ребенок, наоборот, очень помогает! Например, у меня произошел серьезный переход во взрослении именно после рождения дочери. Еще мне кажется, глупо рассуждать о карьерном росте с точки зрения любви.

Как считаете, какую ответственность несет киноиндустрия перед обществом в плане ценностей?

— Мне кажется, киноиндустрия должна больше задумываться о вопросах качества и смыслов. Самые прекрасные фильмы, они сложные и включают в себя различные темы — любовь, смерть, потерю, радость...

Некоторые из картин, где вы снимались, поднимают остросоциальные темы. Например, сериал «Стрим» про школьный буллинг (травлю. — «ВМ»). Насколько актуальны эти темы сегодня?

— У меня была личная история буллинга в школе. Люди думают, что повзрослеют и забудут, но на самом деле — нет. К сожалению, проблема существует. Наверное, единственное, что мы можем сделать, — это любить и слышать друг друга, особенно своих близких и детей. Как родитель я советую чаще прислушиваться к детям, спрашивать, что происходит в школе. Родители должны быть максимально вовлечены в жизнь детей, потому что сейчас много опасностей, в том числе связанных с интернетом. Я ни в коем случае не против интернета, но там бывает всякое. В общем, хотелось бы, чтобы мы все были внимательнее друг к другу.

Досье

Александра Дроздова родилась 29 марта 1999 года в Минске, а после с семьей переехала в Санкт-Петербург. Окончила Российский государственный институт сценических искусств (курс педагога Сергея Черкасского). В 2020 году ее приняли в труппу Театра комедии им. Н. П. Акимова. Играет в спектакле Татьяны Казаковой «Краткий курс счастливой жизни».

