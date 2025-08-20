«Заработаю кучу денег». В каком фильме хочет сняться Кирстен Данст

Издание Town & Country взяло интервью у знаменитой актрисы Кирстен Данст («Человек-паук»). Она рассказала о проекте, в котором с удовольствием приняла бы участие.

© globallookpress

По слвоам артистки, она хотела бы сняться в сиквеле фильма «Minecraft в кино». Всё потому, что её детям очень понравилась первая часть. Вдобавок Данст отметила, что такая роль позволила бы заработать кучу денег.

«Я бы с радостью снялась в "Minecraft в кино 2". Потому что моим детям очень понравился первый фильм, и потому что я хотела бы заработать кучу денег. Может быть, я наконец снимусь в фильме, на котором не потеряю деньги?»

Премьера «Minecraft в кино» состоялась в апреле 2025 года. Картину ждал большой успех: при бюджете в $ 150 млн она собрала в прокате свыше $ 955. Таким образом, лента стала одним из самых кассовых фильмов 2025 года, уступая лишь ремейку «Лило и Стич».