Умерла советская и российская актриса Валентина Костюкова

20 августа ушла из жизни Валентина Борисовна Костюкова, театральная актриса, заслуженная артистка РФ.

Валентина Костюкова родилась в 1943 году по пути в концлагерь в немецкий город Лангвиц, куда был этапирован не успевший эвакуироваться коллектив Киевского оперного театра. Среди пленных находились ее родители - работники театра - и две ее старшие сестры.

В 1961-м поступила в театральную студию при Одесском ТЮЗе, где успешно совмещала обучение с работой в театре. Далее окончила учебно-театральную студию при Львовском драмтеатре. С 1974 года - актриса Кабардино-Балкарского русского театра.

В числе сценических работ - "Бешеные деньги" Островского, "Власть тьмы" Льва Толстого, "Тропа шпиона" Дюма, "Жестокие игры" Арбузова, главная роль в постановке "Моя дорогая Памела".

Об уходе актрисы сообщили в ее театре.