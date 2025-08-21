Звезда «Аноры» рассказала о своей жизни после получения «Оскара»

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала о своей жизни после получения «Оскара»
Звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон, получившая «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», в интервью рассказала о том, как изменилась её жизнь после получения заветной награды.
По словам актрисы, у неё сложилось ощущение, что вокруг всё изменилось, притом в первую очередь это выражается на желании Мэдисон поскорее замкнуться в себе, хотя, с одной стороны, она хоть и интроверт, но в то же время ей скучно сидеть на месте.
«Мне кажется, что все вокруг меня изменилось, и, думаю, это усиливает мою потребность замкнуться в себе. Я интроверт, но в то же время сильно жажду приключений. Этот конфликт я ощущала всегда, но в последнее время он обострился».