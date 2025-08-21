Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала себя липовым пенсионером из-за работы в театре. Ее цитирует Teleprogramma.org.

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» с 1959 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского. Актриса участвует во многих постановках текущего репертуара учреждения.

«Я пока липовый пенсионер. Естественно, я получаю пенсию, но я и работаю», — заявила Немоляева.

Артистка призналась, что продолжает служить в театре не из-за нужды в деньгах, а по зову души. В то же время она отказалась отвечать на вопрос журналистов о размере пенсии и о том, хватает ли ей этой суммы на жизнь.

«Вы знаете, мне этот вопрос не очень нравится. Он некорректный. Я живу нормально», — подытожила Немоляева.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. Артист добавил, что откладывает полученные деньги и планирует потратить их на путешествия.