Гоблин высказался о запрете мема из фильма «Большой куш»

Публицист и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, который делал авторскую озвучку фильма «Большой куш» режиссера Гая Ричи, заявил о том, что ставшая мемом фраза «Ненавижу цыган» — это прямой перевод оригинальной речи героя. Он добавил, что не вкладывал никакого экстремистского посыла в эти слова, а также сыронизировал над запретом мема и отметил, что такими темпами внимание властей привлекут «17 мгновений весны».

«Происходящее (запрет мема — прим "ВМ") ничего кроме изумления не вызывает», — передает слова Гоблина РБК.

Останкинский районный суд Москвы еще в июле вынес решение о запрете интернет-мема с цитатой «Ненавижу цыган». Инстанция рассматривала обращение прокуратуры о запрете пяти веб-страниц, в которых содержалось разжигание ненависти к людям этой национальности.

Недавно суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. После этого глава Центра правопорядка в Московском регионе Александр Хаминский объяснил, что использование сленговых выражений по отношению к национальностям, в том числе слов «хохол» и «жид», само по себе не является преступлением по действующему российскому законодательству.